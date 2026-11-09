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        Pres makinesinde 3 parmağı kopan CNC operatöründen görev tanımı dışında çalıştırıldığı iddiası

        BURSA'da 18 Eylül'de otomobil parçası imalatı yapan fabrikada elini pres makinesine kaptıran Halil İbrahim Güven'in (19) 3 parmağı ampute edildi. Kendisinin CNC operatörü olduğunu, o gün kendi bölümünde iş olmadığı gerekçesiyle pres bölümünde çalıştırıldığını öne sürüp hukuki süreç başlattığını ifade eden Güven, "Ben pres bölümü elemanı değildim, CNC operatörüydüm. Bilmediğim yere verildiğim için bu kaza meydana geldi" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:02 Güncelleme:
        Pres makinesinde 3 parmağı kopan CNC operatöründen görev tanımı dışında çalıştırıldığı iddiası

        BURSA’da 18 Eylül’de otomobil parçası imalatı yapan fabrikada elini pres makinesine kaptıran Halil İbrahim Güven’in (19) 3 parmağı ampute edildi. Kendisinin CNC operatörü olduğunu, o gün kendi bölümünde iş olmadığı gerekçesiyle pres bölümünde çalıştırıldığını öne sürüp hukuki süreç başlattığını ifade eden Güven, “Ben pres bölümü elemanı değildim, CNC operatörüydüm. Bilmediğim yere verildiğim için bu kaza meydana geldi” dedi.

        Olay 18 Eylül’de Kestel ilçesi Kale Mahallesi’nde, otomobil parçası üreten bir metal fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın CNC bölümünde operatör olan Halil İbrahim Güven, iddiaya göre bölümünde iş olmadığı gerekçesiyle pres bölümüne görevlendirildi. Güven, burada çalışırken elini pres makinesine kaptırdı. Acı içinde bağıran Güven’in imdadına mesai arkadaşları yetişti. Pres makinesini açan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Gelen ambulansla Güven, Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 3 parmağı tamamen ezilen, serçe parmağında da kırıklar bulunan Halil İbrahim Güven, buradaki müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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        MAKİNENİN UYARI ALARM SİSTEMİ YOK

        Ameliyata alınan Halil İbrahim Güven’in 3 parmağı ampute edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı. Fabrikada inceleme yapan polis ekipleri, makinenin uyarı alarm sisteminin mevcut olmadığını, iş yeri içerisinde herhangi bir iş kazası ve iş güvenliği ile ilgili uyarı levhası görülmediğini tutanak altına aldı.

        ‘BU HALİME ALIŞMAYA ÇALIŞIYORUM’

        Parmakları ampute edilen Halil İbrahim Güven, hastanedeki tedavisinin ardından çalıştığı fabrikadan şikayetçi oldu. Asıl görev yerinin pres bölümü olmadığını belirten Güven, “CNC operatörlüğü yaparken pres bölümüne görevlendirildim. Herhangi bir güvenlik levhası veya uyarısı olmadan, sensörü olmadan ve mesleki yeterlilik belgem olmaması nedeniyle makinaya elimi kaptırdım. Parmaklarımda uzuv kaybı oluştu. Hastaneye gittiğimde ezilmiş parmakların olduğunu gören doktor, kesilmesine karar kıldı. Şu an orta parmağım yok, yüzük ve işaret parmaklarım ise yarıdan var. Hayatım daha zor hale geldi” diye konuştu.

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        ‘BİLMEDİĞİM YERE VERİLDİĞİM İÇİN BU KAZA MEYDANA GELDİ’

        CNC bölümünde iş olmadığı için olay günü CNC bölümünde görevlendirildiği öne süren Güven, “Metal parça basarken işi bilmememden dolayı, anlatılmamasından dolayı veya bir güvenliğin sağlanmadığından dolayı elimi kaptırdım. Çünkü mesleki bağlamda hiçbir şey anlatılmadı bana. Ben pres bölümüne bakmıyordum, CNC operatörüydüm” iddiasında bulundu.

        ‘MAKİNENİN SENSÖRLERİ İŞVEREN TARAFINDAN KAPATILMIŞ’

        Tedavi sürecinin ardından hukuki süreci başlattıklarını belirten Halil İbrahim Güven’in avukatı Simge Örek, “Müvekkilimiz vahim bir kaza yaşıyor. Normalde CNC operatörü olarak işe alınmışken o gün orada iş olmaması sebebiyle pres operatörlüğüne geçiriliyor. Ancak kendisine daha önce hiç bu alanda herhangi bir eğitim verilmeksizin bu makinada çalışması isteniyor. Bu herhangi bir eğitim olmadan çalıştırıldığı makinede de o gün sensörlerin de işveren tarafından kapatılmış olması nedeniyle eli makinanın arasına sıkışarak bu kaza meydana geliyor. Sensörler genelde biraz daha süreci yavaşlattığı için daha hızlı parça çıkartmak adına kapatıldığı sık sık karşılaşılan bir durum oluyor bu tarz fabrikalarda” ifadelerini kullandı.

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        ‘KANLAR SİLİNİP KAZA OLMAMIŞ GİBİ LANSE EDİLDİ’

        Olayın ardından firma yetkililerinin müvekkilinin yanında olacağını hissettirdiğini ancak sonradan yanında olmadıklarını söyleyen avukat Örek, “Olayın bize intikal etmesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Burada kamera kayıtlarının öncesinde dosyaya sunulmadığını gördük. Aynı şekilde iş yeri tarafından kaza anında kanların dahi silinerek sanki böyle bir kaza olmamış gibi lanse edilmeye çalışıldığını tespit ettik. Bu hususlar hakkında da yine aynı şekilde suç duyurumuzda, beyanda bulunarak gerekli işlemlerin yapılmasına, yine gerekli savcılıktan talepte bulunduk. Şu an ceza dosyasında soruşturma süreci devam ediyor” diye konuştu.

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        Halil İbrahim Güven’in kazayı geçirdiği makinenin teknolojik yeterliliğe sahip olmadığını düşündüklerini dile getiren Avukat Simge Örek, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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