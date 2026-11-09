Sennur Sezer'in dizeleri çocukların kaleminden karikatüre dönüştü

Nilüfer Belediyesi’nin "2026 Yılın Yazarı Sennur Sezer" etkinlikleri kapsamında düzenlediği Karikatür Atölyesi’nin sergisi Konak Kültürevi’nde açıldı. Çocukların, Sezer’in "Pencereden Bakan Çocuk" kitabından ilhamla hazırladığı 55 eser seyirciye sunuldu.

Nilüfer Belediyesi’nin "2026 Yılın Yazarı Sennur Sezer" etkinlikleri, edebiyatı farklı sanat dallarıyla buluşturan çalışmalarla devam ediyor. Etkinlikler kapsamında karikatürist Mehmet Kahraman eğitmenliğinde düzenlenen Karikatür Atölyesi tamamlandı. Atölyeye katılan çocukların, Sennur Sezer’in "Pencereden Bakan Çocuk" adlı şiir kitabından yola çıkarak hazırladığı çalışmalar, Konak Kültürevi’nde açılan sergide izleyiciyle buluştu.

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Serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, atölyeye katılan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Açılışın ardından sergiyi dolaşarak eserleri inceleyen Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, çocuklarla çizimleri üzerine sohbet etti. Etkinlikte yaptığı konuşmada edebiyat ve karikatür sanatının bir araya gelmesinin önemine değinen Şahin, "Yılın Yazarı etkinliklerimiz boyunca Sennur Sezer’in toplumcu ve insana dokunan dizelerini kentin dört bir yanında farklı çalışmalarla yaşatıyoruz. Çocuklarımızın da usta şairin şiirlerini kendi hayal dünyalarında yorumlayıp çizgiye dökmesi ortaya çok değerli işler çıkarmış. Bu süreçte çocuklara rehberlik eden eğitmenimiz Mehmet Kahraman’a ve emeği geçen tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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Konuşmanın ardından atölye çalışmasını tamamlayan çocuklara sertifikaları verildi.

Çocukların gözünden Sennur Sezer şiirlerinin yorumlandığı 55 eserin yer aldığı sergi, 17 Kasım Salı gününe kadar Konak Kültürevi’nde ziyaret edilebilecek.