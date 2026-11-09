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        Temizlik için çıktığı garajın çatısından düşen kişi 18 saat sonra hayatını kaybetti

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde dün temizlik yapmak için çıktığı garajın çatısının çökmesiyle 3 metre yükseklikten düşen Telat Balcı (76), kaldırıldığı hastanede 18 saat sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Temizlik için çıktığı garajın çatısından düşen kişi 18 saat sonra hayatını kaybetti

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde dün temizlik yapmak için çıktığı garajın çatısının çökmesiyle 3 metre yükseklikten düşen Telat Balcı (76), kaldırıldığı hastanede 18 saat sonra hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Terzi Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Garajın çatısında temizlik yapan Telat Balcı, çatının çökmesiyle dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Balcı, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması şüphesi bulunan yaralı ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Telat Balcı, olaydan yaklaşık 18 saat sonra, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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