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        Bursaspor'un pilot takımında görev Mesut Çaytemel'in

        Bursaspor'un pilot takımı Gemlik Sümerbey FSK, Mesut Çaytemel ile sözleşme imzaladı. Çaytemel, teknik direktörlük kariyerine Gemlik'te başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Bursaspor'un pilot takımında görev Mesut Çaytemel'in

        Bursaspor’un pilot takımı Gemlik Sümerbey FSK, Mesut Çaytemel ile sözleşme imzaladı. Çaytemel, teknik direktörlük kariyerine Gemlik’te başlayacak.

        Bursaspor’un pilot takımı Gemlik Sümerbey FSK, Futbol A Takımı’nın teknik direktörlük görevi için Mesut Çaytemel ile resmî sözleşme imzaladığını duyurdu. Çaytemel, teknik direktörlük kariyerindeki ilk adımını Gemlik temsilcisinde atacak.

        Futbolculuk tecrübesini teknik direktörlüğe taşıyacak

        Kulübün açıklamasında, uzun yıllar profesyonel liglerde forma giyen Çaytemel’in Hatayspor’da yaşadığı şampiyonluklara ve kaptanlık görevine dikkat çekildi. Altay, Giresunspor ve Boluspor’da da oynayan Çaytemel’in tecrübesini Gemlik Sümerbey’in başarısı için kullanacağı belirtildi.Çaytemel’in teknik direktörlüğe başlangıcına ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolculuk kariyerindeki vizyonunu, disiplinini ve "kazanan" karakterini teknik adamlık felsefesiyle harmanlayan hocamız, teknik direktörlük kariyerindeki ilk adımını Gemlik Sümerbey FSK çatısı altında atacaktır."

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        Yönetimden güven mesajı

        Gemlik Sümerbey FSK Yönetim Kurulu, yeni teknik direktöre güvenini vurgulayarak başarılı bir sezon temennisinde bulundu:" Yönetim Kurulu olarak; futbola olan tutkusu, dinamizmi, modern futbol anlayışı ve başarıya olan inancıyla hocamızın bu yeni ve heyecan verici yolculuğunda kendisine olan güvenimiz tamdır. Teknik direktörlük kariyerinin her iki tarafa da hayırlı olmasını diler; Sayın Mesut Çaytemel’e Gemlik Sümerbey FSK ailesine "hoş geldin" diyerek, armamız altında nice zaferler yaşayacağımız başarılı bir sezon dileriz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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