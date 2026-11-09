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        Yıldırım Belediyesi, türk müziğinin seçkin topluluklarından İncesaz'ı bursalı sanatseverlerle buluşturdu

        Yıldırım Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleriyle ilçenin sosyal yaşamına değer katmayı sürdürüyor. 'Hoşça Bak Zâtına' temalı kültür sanat sezonu kapsamında birbirinden özel programlara ev sahipliği yapan Yıldırım Belediyesi, son olarak Türk müziğinin seçkin topluluklarından İncesaz'ı Bursalı sanatseverlerle buluşturdu. Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'İncesazdan Nağmeler' konserine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türk müziğinin zarafetini ve duygusunu kendine özgü yorumuyla harmanlayan İncesaz, seslendirdiği eserlerle sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Salonu dolduranları müzikal yolculuğa çıkaran İncesaz, başarılı sahne performansı ve özgün yorumlarıyla büyük beğeni topladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Yıldırım Belediyesi, türk müziğinin seçkin topluluklarından İncesaz'ı bursalı sanatseverlerle buluşturdu

        Yıldırım Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleriyle ilçenin sosyal yaşamına değer katmayı sürdürüyor. ‘Hoşça Bak Zâtına’ temalı kültür sanat sezonu kapsamında birbirinden özel programlara ev sahipliği yapan Yıldırım Belediyesi, son olarak Türk müziğinin seçkin topluluklarından İncesaz’ı Bursalı sanatseverlerle buluşturdu. Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘İncesazdan Nağmeler’ konserine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türk müziğinin zarafetini ve duygusunu kendine özgü yorumuyla harmanlayan İncesaz, seslendirdiği eserlerle sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Salonu dolduranları müzikal yolculuğa çıkaran İncesaz, başarılı sahne performansı ve özgün yorumlarıyla büyük beğeni topladı.

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        ‘Kültür ve sanatla güçlü Yıldırım’

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kültür ve sanat etkinliklerinin kentin sosyal yaşamına renk kattığını söyledi. Başkan Yılmaz, "Kültür ve sanat; şehirlerin ruhunu besleyen, insanları ortak duygularda buluşturan en önemli değerler arasında yer alıyor. Biz de Yıldırım’da hayata geçirdiğimiz kültür sanat etkinlikleriyle hemşehrilerimizi sanatın farklı dallarıyla buluşturuyoruz. Yıldırım’ı sadece fiziki yatırımlarla değil; kültürü, sanatı ve sosyal hayatıyla da güçlü bir kent haline getiriyoruz. Bu kapsamda İncesaz gibi Türk müziğinin seçkin topluluklarından birini hemşehrilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Yıldırım’da kültür ve sanatı,yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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