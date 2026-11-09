Bursa'da bin 118 çocuk yüzme öğrendi, hedef 15 bin öğrenci

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik ücretsiz olarak düzenlenen ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında birinci eğitim dönemini başarıyla tamamlayan bin 118 öğrenci, sertifikalarını Başkan Vekili Şahin Biba'nın elinden aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesinin birinci dönemi tamamlandı. Büyükşehir Belediyespor bünyesinde görev yapan uzman eğitmenler eşliğinde Nilüfer, Osmangazi, Gürsu ve Kestel ilçelerindeki yüzme havuzlarında gerçekleştirilen 10 saatlik ücretsiz eğitimi başarıyla tamamlayan bin 118 öğrenciye sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi. İlkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri ve ailelerinin katılımıyla Atıcılar Yüzme Havuzu'nda, gerçekleştirilen törende Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanı sıra Osmangazi Kaymakamı Bahri Tiryaki, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kamil Bayramiç, AK Parti Osmangazi ilçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Akın da yer aldı.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, imkân verildiğinde çocukların birçok başarı elde edebileceğinin bir kez daha görüldüğünü belirterek eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti. Biba, "Gençlere yapılan yatırımları önemsiyoruz. Geleceğimizin teminatı olarak çocuklara ve gençlere, en iyi imkanları sunmak için çalışıyoruz. Şehirlerimizi imar ederken, çocuklarımızı ve gençlerimizi de ihya etmeyi ihmal etmiyoruz. Farklı kurumlar bir araya gelerek gençlerimiz için birlikte çalıştık. Bursa'yı, ülkemizi ve bayrağımızı daha yükseklere taşıyacak bir neslin yetişmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Kurs boyunca çok güzel vakit geçirdiklerini söyleyen öğrenciler, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve emeği geçen kurumlara teşekkür etti. Çocukların uzman eğitmenler eşliğinde yüzme öğrendiğini belirten veliler de Başkan Vekili Şahin Biba'ya ve yöneticilere teşekkürlerini iletti.

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Öğrencilerin okullarından havuzlara güvenli servislerle taşındığı, uzman antrenörler eşliğinde 10 saatlik nitelikli eğitimlerin sunulduğu ve tüm süreçlerin tamamen ücretsiz olarak yürütüldüğü proje kapsamında, Bursa genelinde toplam 15 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Eğitimler süresince sportif yeteneği tespit edilen çocuklar, ilgili spor branşlarının altyapılarına ve Türk sporuna kazandırılıyor. Proje kapsamında ikinci dönem eğitimlerinin 10 Kasım18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy ve Osmangazi Kaymakamı Bahri Tiryaki de çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine ve yüzme eğitmenlerine teşekkür etti.