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        Osmangazi'de gençler girişimciliği uzmanlarından öğreniyor

        Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Girişimci Kafası" programı kapsamında üniversite öğrencileri, TREX Dijital Akıllı Üretim Sistemleri A.Ş.'yi ziyaret etti. Teknoloji, inovasyon ve akıllı üretim süreçlerini yakından tanıma fırsatı bulan gençler, başarılı bir girişimcilik hikayesini yerinde dinleyerek geleceğe yönelik yeni fikirler edindi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 15:11 Güncelleme:
        Osmangazi'de gençler girişimciliği uzmanlarından öğreniyor

        Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Girişimci Kafası" programı kapsamında üniversite öğrencileri, TREX Dijital Akıllı Üretim Sistemleri A.Ş.’yi ziyaret etti. Teknoloji, inovasyon ve akıllı üretim süreçlerini yakından tanıma fırsatı bulan gençler, başarılı bir girişimcilik hikayesini yerinde dinleyerek geleceğe yönelik yeni fikirler edindi.

        Osmangazi Belediyesi, girişimcilik yolunda ilerlemeye hazırlanan gençleri iş hayatının deneyimli isimleriyle buluşturarak bilgi birikimlerini artırmalarına ve yeni bakış açıları kazanmalarına katkı sağlıyor. Bu kapsamda Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Girişimcilik Merkezi’nde düzenlenen "Girişimci Kafası" söyleşisine konuk olan TREX Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir, iş hayatındaki başarı yolculuğunu ve kendisine ilham veren fikirleri gençlerle paylaştı.

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        Söyleşinin ardından üniversite öğrencileri, İlhan Özdemir’in yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü TREX Dijital Akıllı Üretim Sistemleri A.Ş.’yi ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Fabrika ve üretim alanlarını gezen gençler, dijital teknolojilerin üretime entegrasyonu, akıllı üretim sistemleri ve şirketin çalışma prensipleri hakkında bilgi edindi. TREX’in kuruluşundan bugüne uzanan gelişim hikayesini de dinleyen katılımcılar, teorik bilgilerini sahadaki uygulamalarla pekiştirerek iş hayatına ilişkin önemli deneyimler kazandı.

        "Kendimizi geliştirmek açısından gezi çok faydalı oldu"

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        Girişimciliğin son dönemin gözde alanlarından biri olduğunu ifade eden ziyarete katılan gençler, programın kendileri açısından oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Girişimcilikle üniversite öğrencileri arasında pek çok kişi ilgileniyor. Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’nın önde gelen şirketlerine teknik geziler düzenlemesi ve alanında uzman isimlerle bizleri buluşturması çok değerli. Daha önce de farklı bir teknik geziye katılmıştım. Bugün ise TREX Dijital Akıllı Üretim Sistemleri A.Ş.’yi ziyaret etme fırsatı buldum. Her iki gezi bizim için çok faydalı ve verimli oldu. Bu buluşmalarda girişimcilik alanında önemli başarılara imza atmış isimlere sorularımızı yöneltme ve onların deneyimlerinden yararlanma imkanı bulduk. Kendimizi geliştirmek ve geleceğe yönelik fikirler edinmek açısından çok faydalı oldu. Osmangazi Belediyesi’nin gençleri ve öğrencileri düşünerek bu tür çalışmalar gerçekleştirmesi gerçekten çok güzel ve değerli" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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