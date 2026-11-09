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        Bursa'da bini aşkın öğrenci yüzme öğrendi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince ilkokul öğrencilerine yönelik ücretsiz olarak düzenlenen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinin birinci eğitim dönemini başarıyla tamamlayan 1118 öğrenci, sertifikalarını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 15:18 Güncelleme:
        Bursa'da bini aşkın öğrenci yüzme öğrendi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince ilkokul öğrencilerine yönelik ücretsiz olarak düzenlenen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinin birinci eğitim dönemini başarıyla tamamlayan 1118 öğrenci, sertifikalarını aldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen projenin birinci dönemi tamamlandı.

        Büyükşehir Belediyespor bünyesinde görev yapan uzman eğitmenler eşliğinde Nilüfer, Osmangazi, Gürsu ve Kestel ilçelerindeki yüzme havuzlarında gerçekleştirilen 10 saatlik ücretsiz eğitimi başarıyla tamamlayan 1118 öğrenciye sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.

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        İlkokul 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri ve ailelerinin katılımıyla Atıcılar Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, imkan verildiğinde çocukların birçok başarı elde edebileceğinin bir kez daha görüldüğünü belirterek, eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

        Gençlere yapılan yatırımları önemsediklerini vurgulayan Biba, şunları kaydetti:

        "Geleceğimizin teminatı olarak çocuklara ve gençlere, en iyi imkanları sunmak için çalışıyoruz. Şehirlerimizi imar ederken, çocuklarımızı ve gençlerimizi de ihya etmeyi ihmal etmiyoruz. Farklı kurumlar bir araya gelerek gençlerimiz için birlikte çalıştık. Bursa'yı, ülkemizi ve bayrağımızı daha yükseklere taşıyacak bir neslin yetişmesi için çalışmaya devam edeceğiz."

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        Kurs boyunca çok güzel vakit geçirdiklerini söyleyen öğrenciler, Bursa Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

        Törene, Osmangazi Kaymakamı Bahri Tiryaki, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kamil Bayramiç, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Akın da katıldı.

        Öğrencilerin okullarından havuzlara güvenli servislerle taşındığı, uzman antrenörler eşliğinde 10 saatlik nitelikli eğitimlerin sunulduğu ve tüm süreçlerin ücretsiz olarak yürütüldüğü proje kapsamında, Bursa genelinde toplam 15 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

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        Eğitimler süresince sportif yeteneği tespit edilen çocuklar, ilgili spor branşlarının altyapılarına ve Türk sporuna kazandırılıyor.

        Proje kapsamında ikinci dönem eğitimlerinin 10 Kasım-18 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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