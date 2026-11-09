Gürsu Kent Meydanı projesinde zemin etüdü çalışmaları başladı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kamulaştırma çalışmalarının ardından projenin önündeki son engel olan eski PTT binasının yıkımı gerçekleştirildi. Böylece projenin mimari tasarım sürecindeki avan proje aşaması da tamamlandı.

Gürsu Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan Kent Meydanı projesinde, inşaat öncesi hazırlıklar kapsamında zemin etüdü ve sondaj çalışmalarına başlandı.

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