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        NİLKOOP'tan zeytin üreticileri ile işbirliği

        Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) ile Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) arasında tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve toprak yönetimini iyileştirmek amacıyla protokol imzalandı. Buna göre, Marmarabirlik üyeleri, Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı'ndan indirimli faydalanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 15:56 Güncelleme:
        NİLKOOP'tan zeytin üreticileri ile işbirliği

        Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) ile Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) arasında tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve toprak yönetimini iyileştirmek amacıyla protokol imzalandı. Buna göre, Marmarabirlik üyeleri, Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı’ndan indirimli faydalanacak.

        Tarımsal üretimde verim ile kaliteyi artıracak ve toprak yönetimini iyileştirecek önemli bir iş birliğine imza atıldı. Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde düzenlenen protokol törenine NİLKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Resul Tarman ve Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız imza attı. Törende, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de hazır bulundu.

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        Protokol kapsamında, NİLKOOP’a bağlı Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı tarafından toprak, bitki ve farklı tarımsal numuneler tetkik edilecek. Anlaşma kapsamında laboratuvar testleri, yürürlükteki tarife üzerinden indirimli gerçekleşecek. Üç yıl süresince geçerli olacak bu iş birliği protokolü ile taraflar, zeytin üretiminde kaliteyi yükseltmeyi ve girdi maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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