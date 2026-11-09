BURULAŞ ekimde 26 milyondan fazla yolcu taşıdı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım iştiraki BURULAŞ, ekim ayında 26 milyondan fazla yolcu taşıdı. Bursa'da toplu ulaşımdan 10 milyona yakın yolcu da indirimli olarak yararlandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım iştiraki BURULAŞ'ın ekim ayı istatistikleri belli oldu. BURULAŞ otobüsleri, yılın onuncu ayında 17 milyon 702 bin 451 yolcu taşırken, raylı sistemlerden 9 milyona yakın yolcu yararlandı. Ekimde BURULAŞ, toplam 26 milyon 475 bin 432 yolcu taşıdı. Günlük ortalama rakamlarla otobüslerde 590 bin 81, raylı sistemlerde ise 292 bin 432 yolcu taşındı.

3 yolcudan biri indirimli yararlandı

REKLAM

Ekim ayı boyunca 304 bin 229 tam, 451 bin 824 öğrenci abonman yolcu taşındı. Otobüslerde 778 bin 197, raylı sistemlerde 732 bin 508 olmak üzere toplamda 1 milyon 510 bin 705 indirimli aktarma sayısına ulaşıldı. Öğrenci indirimiyle yapılan biniş sayısı ise otobüslerde 5 milyon 829 bin 27, raylı sistemlerde 2 milyon 519 bin 660 olmak üzere toplam 8 milyon 348 bin 687'yi buldu. Büyükşehir Belediyesi sübvansiyonuyla toplam 9 milyon 859 bin 392 yolcu, toplu ulaşımdan indirimli olarak yararlandı. Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'da toplu taşımayı özendirmek amacıyla hayata geçirdiği ‘Gittiğin kadar öde' uygulamasında 938 bin 367 kez iade yapıldı.

REKLAM

Budo'yu 41 bin 613 kişi tercih etti

Raylı sistem hatlarında; BursaRay'da 8 milyon 281 bin 797, T1 tramvay hattında 170 bin 551, T2 tramvay hattında 246 bin 60, T3 tramvay hattında 74 bin 573 olmak üzere toplam 8 milyon 772 bin 981 kişi taşındı. Gece seferlerinden ise bin 289'u Bursaray, 2 bin 451'i otobüs olmak üzere toplam 3 bin 740 kişi yararlandı. Bursa ile İstanbul arasında kaliteli, ekonomik ve güvenli deniz ulaşımı sağlayan Bursa Deniz Otobüsleri'ni (BUDO) ise 41 bin 613 kişi tercih etti. Terminalden Yenişehir Havalimanı'na ulaşım sağlayan 80T hattında da bin 971 yolcu taşındı. Bursa Otobüs Terminali'nden 1 milyon 26 bin 165 yolcu geçişi gerçekleşti.

REKLAM

316 bin 619 parklanma

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki cadde üzerlerindeki ücretsiz açık otoparklarda 24 bin 150, ücretli otoparklarda 106 bin 203 olmak üzere toplam 130 bin 354 parklanma yapıldı. Ücretsiz kapalı otoparklarda ise 59 bin 641, ücretli kapalı otoparklarda da 126 bin 625 olmak üzere toplam 186 bin 266 parklanma oldu. Böylelikle toplamda 316 bin 619 parklanma sayısına ulaşıldı. Ekim ayı içerisinde kişiselleştirme ofislerinden 94 bin 766, web ve mobilden 826 bin 243, mobil araçlardan da 91 olmak üzere BursaKart mecralarında toplam 921 bin 100 işlem yapıldı.

Toplu ulaşımda elektrikli dönüşümü

REKLAM

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, toplu ulaşım ağını güçlendirme hedefiyle geniş kapsamlı bir planlama ve strateji dahilinde yatırımların sürdürüldüğünü belirtti. Başkan Vekili Biba, Büyükşehir Belediyesi'nin BURULAŞ'ı her ay 350 milyon lira, yılda ise 4 milyar lira sübvanse ettiğini hatırlatarak "Hemşehrilerimize en güvenli, en konforlu ve en ekonomik toplu ulaşım hizmetini sunmak için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle raylı sistem hattı uzunluğumuzu artırmak ve tekerlekli ulaşımda elektrikli dönüşümünü gerçekleştirmek için yeni proje ve yatırımları hayata geçiriyoruz. Terminal otobüs hatlarında elektrikli araç dönüşümümüze bu dönemde başladık ve filomuzu yeni araçlarla güçlendiriyoruz. Gelecek yılın ilk yarısı itibarıyla terminal hatlarımızın tamamında elektrikli araçlarımız hemşehrilerimize hizmet verecek" ifadelerini kullandı.