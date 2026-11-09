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        Bursa'da Şemaki Evi Müzesi tekrar kapılarını açtı

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde uzun yıllardır kapalı olan ve restorasyonu tamamlanan sivil mimari örneği Şemaki Evi Müzesi yeniden açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 17:24 Güncelleme:
        Bursa'da Şemaki Evi Müzesi tekrar kapılarını açtı

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde uzun yıllardır kapalı olan ve restorasyonu tamamlanan sivil mimari örneği Şemaki Evi Müzesi yeniden açıldı.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, açılış töreninde, Bursa'nın fethinin 700. yılında bir medeniyetin, cihan imparatorluğunun neşvünema bulduğu topraklarda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Yenişehir ilçesinin Bursa'nın kalbi olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Burada Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, Bursa Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürü ve Yenişehir Belediye Başkanımızın gayretleriyle fiziki varlığı bir yana temsil ettiği değer, tarihi misyonu, kimliği, kişiliğiyle çok özel, çok tematik bir yapının ihyasından sonra onunla şerefyap olmak, gezmek, görmek için bir arada bulunuyoruz. Bu son derece önemli Şemaki Evi, bir yönüyle 18. yüzyıl Osmanlı sivil mimarisini temsil ederken, bir yönüyle kayıp coğrafyalarımızın, yitik coğrafyalarımızın orada oluşan hazin hikayelerin, dramatik hayatların, terk edilen hatıraların, geride bırakılan özlemlerin, asırlarca süren ve yokmuş gibi muamele gören hayatların bir ifadesi."

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        Yılmaz, Şemaki Evi'nin manidar, duygulu, vefakar, insanın ve toplumun, devletin ve milletin, var olmanın, bir olmanın, beraber olmanın özel, güzel, hoş bir hikayesini anlattığını ifade ederek, "Her şeyiyle bizim, her vasfıyla, her unsuruyla, her değeri bizim hikayemiz. Var oluşumuzun, çekilişimizin, ilerleyişimizin, yeniden dirilişimizin, mazimizle buluşmamızın hikayesi." diye konuştu.

        Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman'ın da konuştuğu törende, daha sonra açılış kurdelesi kesildi.

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        Azerbaycan'ın Şemah kasabasından göç ederek Yenişehir'e yerleşen köklü Şemaki ailesinin 18. yüzyılda inşa ettirdiği, kalem işleriyle bezeli ve 1991 yılında müze olarak halkın hizmetine sunulan konağın kapsamlı restorasyon ve tadilat çalışmalarının ardından yeniden hizmete açılış törenine Şemaki ailesi mensupları da katıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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