Bursa'da araç yüklü çekici 2 araca çarptı, 3 kişi yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, araç yüklü çekici trafik ışıklarında yavaşlayan iki araca ve yol kenarındaki bir evin duvarına çarptı, 3 kişi yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, araç yüklü çekici trafik ışıklarında yavaşlayan iki araca ve yol kenarındaki bir evin duvarına çarptı, 3 kişi yaralandı.
Yalova-Bursa kara yolunun Orhangazi şehir merkezi geçişinde Turan N. (56) idaresindeki 34 UPL 43 plakalı araç yüklü çekici, İznik Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında yavaşlayan bir otomobile ve hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan çekici, yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Çekici kabininde sıkışan sürücü Turan N, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Diğer araçlarda bulunan ve hafif yaralanan 2 kişi ise ayakta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
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