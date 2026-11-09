Başkan Karabatı belediye personeline çorba ikram etti

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen çorba ikramında belediye personeliyle buluşarak, çorbaları kendi elleriyle ikram etti.

Göreve geldiği günden bu yana sık sık sahaya inerek vatandaşlarla bir arada olmaya, onların talep ve beklentilerini doğrudan dinlemeye özen gösteren Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, aynı yaklaşımı belediye çalışanlarıyla olan ilişkilerinde de sürdürüyor. Belediyenin her kademesinde görev yapan personelle sık sık bir araya gelen Başkan Karabatı, bu kez sıcak çorba ikramıyla çalışanlarına moral verdi. Karacabey Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan çorba ikramı kapsamında Başkan Karabatı, ilk olarak belediyenin kademe sahasında görev yapan Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü personeliyle buluştu. Bir gün sonra da Park ve Bahçeler, Zabıta, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler ile Hal Müdürlüğü çalışanlarına Atatürk Kültür Parkı'nda elleriyle çorba ikram eden Başkan Karabatı, personelle sohbet ederek, onların talep, düşünce ve önerilerini dinledi. Samimi görüntülere sahne olan buluşmada çalışanlarla yakından ilgilenen Karabatı, belediye hizmetlerinin temelinde ekip ruhu, emek ve dayanışmanın bulunduğuna dikkat çekti.

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"Belediyemizin her bir çalışanı bizim için çok kıymetli"

Belediye personeliyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Karabatı, "Bizim anlayışımızda belediyecilik yalnızca hizmet üretmekten ibaret değil. Halkımızla iç içe olmak, vatandaşlarımızın sesine kulak vermek kadar bu hizmetleri hayata geçiren çalışma arkadaşlarımızla da bir arada olmak büyük önem taşıyor. Çünkü Karacabey için ortaya koyduğumuz her hizmette belediyemizin her bir çalışanının emeği ve katkısı var. Sahada, masa başında, gece gündüz demeden Karacabey'imize hizmet eden tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz. Birlikte çalışarak, birbirimizi dinleyerek ve dayanışmamızı güçlendirerek ilçemize en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu küçük ama anlamlı buluşmanın da aramızdaki gönül bağını güçlendirmesini diliyorum. Tüm personelimize afiyet olsun" dedi.