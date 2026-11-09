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        Bursa'da çekici dehşeti: Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde araç yüklü çekicinin kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ve hafif ticari araca çarptıktan sonra bir evin duvarına çarparak durabildiği kazada, çekici sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 19:51 Güncelleme:
        Bursa'da çekici dehşeti: Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

        Bursa’nın Orhangazi ilçesinde araç yüklü çekicinin kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ve hafif ticari araca çarptıktan sonra bir evin duvarına çarparak durabildiği kazada, çekici sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, Orhangazi ilçesinde saat 18.00 sıralarında YalovaBursa kara yolu İznik Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalova istikametinden Bursa yönüne seyir halinde olan ve üzerinde araç bulunan Turan N. (56) idaresindeki 34 UPL 43 plakalı çekici, trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptı. Ardından hafif ticari araca da çarpan çekici, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrası çekici sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan diğer araçlarda bulunan 2 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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        Kaza nedeniyle YalovaBursa kara yolunun Orhangazi geçişinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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