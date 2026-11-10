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        Tonlarcası koparılıp yere atılıyordu; turşusu yapılıp tüketime sunuldu

        Bursa'da ilkbahar aylarında kaliteli ürün elde etmek amacıyla yapılan tekleme ile dalından koparılıp yere atılan tonlarca nektarin çağlası, Orhangazi'nin turşusuyla ünlü Gedelek mahallesinde birçok üretici tarafından turşuya dönüştürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 08:54 Güncelleme:
        Tonlarcası koparılıp yere atılıyordu; turşusu yapılıp tüketime sunuldu

        Bursa'da ilkbahar aylarında kaliteli ürün elde etmek amacıyla yapılan tekleme ile dalından koparılıp yere atılan tonlarca nektarin çağlası, Orhangazi'nin turşusuyla ünlü Gedelek mahallesinde birçok üretici tarafından turşuya dönüştürüldü.

        Gedelek'te faaliyet gösteren firmalar, bahar aylarında tarlada ziyan olan meyveleri ekonomiye kazandırdı.

        Bahar aylarında nektarin ve şeftali ağaçlarında kaliteli ürün elde etmek amacıyla yapılan tekleme işleminde yere atılan tonlarca çağla, turşu tesislerinde lezzetli bir ürüne dönüştürüldü.

        Bir firmanın İşletme Müdürü Nimet Soysal, Gedelek'te 12 yıldır turşu sektöründe çalıştığını ve 6 yıldır aynı firmada görev yaptığını belirterek, tesiste 26 farklı çeşitte üretim gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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        "Çöpe gideceğine, ziyan olacağına üretime dönüştürüyoruz"

        Özellikle son yıllarda çağla turşusunun ciddi bir tüketim trendi yakaladığını vurgulayan Nimet Soysal, tarladaki kaybı önleyen bu üretim modelinin hem üreticiye hem de köylüye ekonomik katkı sunduğunu söyledi.

        Soysal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

        "Çağla turşusunu anlatmam gerekirse, eskiden köyde köylülerimiz nektarin ve şeftalimizi tekledikleri zaman yere atıyorlardı. Gübre niyetine kullanılıp gidiyordu. Ama birkaç senedir bu bir ünlü oldu, yani bir trend oldu. Artık üretici olarak biz onları alıyoruz, turşu yapıyoruz. Köylülerimize de bu şekilde katkı sağlıyoruz. Çöpe gideceğine, ziyan olup ezileceğine biz onları üretiyoruz. Müşterilerimiz de üreten firmalar da köylülerimiz de bu durumdan çok memnun."

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        "Yıllık 13 ton şeftali çağlası işliyoruz"

        Çağla turşusuna olan talebin her geçen gün arttığına dikkat çeken Soysal, sezondaki talep yoğunluğuna göre üretim planlaması yaptıklarını belirtti. Yıllık ortalama 13 ton şeftali çağlasını işlediklerini kaydeden Soysal, "Talebi çok fazla. Her sene tonajımız farklı oluyor; kimi sene 12 ton, kimi sene 15 ton yapıyoruz. Sezon başında listelerimize bakıp hangi ürün daha çok isteniyorsa üretimi ona göre hızlandırıyoruz. Çağla turşusu çok aşırı derecede bir trend oldu, sofralarda ayrı bir lezzet haline geldi" dedi.

        Tarlada kaybolup giden çağlaları satın alarak katma değerli ürüne çeviren firma, hem tarımsal israfın önüne geçiyor hem de Gedelek turşusunun ürün yelpazesine yeni bir lezzet kazandırıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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