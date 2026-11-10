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        Bursa'da otomobil çöp konteynerine çarpıp takla attı: 1 yaralı

        Bursa'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil, çöp konteynerine çarptıktan sonra takla attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 08:53 Güncelleme:
        Bursa'da otomobil çöp konteynerine çarpıp takla attı: 1 yaralı

        Bursa’da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil, çöp konteynerine çarptıktan sonra takla attı.

        Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi Pınarbaşı Caddesi ile Mumcubali Sokak kavşağında saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim Aydın idaresindeki 16 ATS plakalı otomobil, İvazpaşa Caddesi istikametinden Maksem Caddesi yönüne seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarpan otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarak devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü H.İ.A., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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