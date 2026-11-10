Bursa'da otomobil çöp konteynerine çarpıp takla attı: 1 yaralı

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi Pınarbaşı Caddesi ile Mumcubali Sokak kavşağında saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim Aydın idaresindeki 16 ATS plakalı otomobil, İvazpaşa Caddesi istikametinden Maksem Caddesi yönüne seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarpan otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarak devrildi.

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