Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Tesadüfün böylesi.. Çarptığı yaya arkadaşının eşi çıktı

        Tesadüfün böylesi.. Çarptığı yaya arkadaşının eşi çıktı

        Bursa'da karşıdan karşıya geçen yayaya otomobil çarptı. Yaşanan olay anbean güvenlik kamerasına yansırken, yaya ile otomobil sürücüsünün birbirlerini tanıdığı ortaya çıktı. Kameraya da yansıyan ilginç kazada, yaya yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:09 Güncelleme:
        Tesadüfün böylesi.. Çarptığı yaya arkadaşının eşi çıktı

        Bursa'da karşıdan karşıya geçen yayaya otomobil çarptı. Yaşanan olay anbean güvenlik kamerasına yansırken, yaya ile otomobil sürücüsünün birbirlerini tanıdığı ortaya çıktı. Kameraya da yansıyan ilginç kazada, yaya yaralandı.

        Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit Ç. yönetimindeki 16 BVJ plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yaya Fatma Ö.'ye çarptı. Yaşanan kaza sonrası Fatma Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fatma Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        REKLAM

        Çarptığı yaya tanıdığı çıktı

        Yaşanan olay sonrası olay yerine gelen polis ekiplerine, çarptığı yayayı tanıdığını belirten Halit Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Halit Ç.'nin arkadaşının eşi Fatma Ö.'ye çarptığı öğrenildi.

        Kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        40 metreden ateş edilmiş
        40 metreden ateş edilmiş
        Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma
        Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        "Vatan sana minnettar"
        "Vatan sana minnettar"
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        7,5 milyon sterline satışa çıktı
        7,5 milyon sterline satışa çıktı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Silahlı saldırıya nefes kesen operasyon!
        Silahlı saldırıya nefes kesen operasyon!
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        10 kiloya ulaşması bekleniyordu! 6,5 kiloyken karaciğer nakliyle hayata tutundu
        10 kiloya ulaşması bekleniyordu! 6,5 kiloyken karaciğer nakliyle hayata tutundu
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Mitte'yi andılar
        Mitte'yi andılar

        Benzer Haberler

        Bursa'da kayan kamyonet elektrik direğini devirdi, trafik felç oldu
        Bursa'da kayan kamyonet elektrik direğini devirdi, trafik felç oldu
        Tonlarcası koparılıp yere atılıyordu; turşusu yapılıp tüketime sunuldu
        Tonlarcası koparılıp yere atılıyordu; turşusu yapılıp tüketime sunuldu
        Bursa'da otomobil çöp konteynerine çarpıp takla attı: 1 yaralı
        Bursa'da otomobil çöp konteynerine çarpıp takla attı: 1 yaralı
        Araç yüklü çekici önce kırmızı ışıkta bekleyen araçlara ve eve çarptı: 1 ya...
        Araç yüklü çekici önce kırmızı ışıkta bekleyen araçlara ve eve çarptı: 1 ya...
        Bursa Valisi Erol Ayyıldız'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Bursa Valisi Erol Ayyıldız'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Bursa'da araç yüklü çekici 2 araca çarptı, 3 kişi yaralandı
        Bursa'da araç yüklü çekici 2 araca çarptı, 3 kişi yaralandı