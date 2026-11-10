Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da kayan kamyonet elektrik direğini devirdi, trafik felç oldu

        Bursa'da kayan kamyonet elektrik direğini devirdi, trafik felç oldu

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet, önce elektrik direğine ardından seyir halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle eğilen elektrik direğinin devrilme riskine karşı cadde trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 08:56 Güncelleme:
        Bursa'da kayan kamyonet elektrik direğini devirdi, trafik felç oldu

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet, önce elektrik direğine ardından seyir halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle eğilen elektrik direğinin devrilme riskine karşı cadde trafiğe kapatıldı.

        Kaza, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi Haşim İşcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 16 CVB plakalı kamyonet, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kamyonet, önce orta refüjde bulunan elektrik direğine, ardından seyir halindeki A.Y. yönetimindeki 34 GNP plakalı otomobil ile D.Y. idaresindeki 16 BJP plakalı otomobile çarptı.

        REKLAM

        Kazada şans eseri yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle eğilen elektrik direğinin devrilme riski nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Cadde boyunca uzun araç kuyrukları oluşurken, beklemek istemeyen bazı sürücülerin orta refüj üzerinden araçlarıyla karşı şeride geçtiği görüldü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu devrilme riski bulunan elektrik direği sökülürken, çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        40 metreden ateş edilmiş
        40 metreden ateş edilmiş
        Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma
        Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        "Vatan sana minnettar"
        "Vatan sana minnettar"
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        7,5 milyon sterline satışa çıktı
        7,5 milyon sterline satışa çıktı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Silahlı saldırıya nefes kesen operasyon!
        Silahlı saldırıya nefes kesen operasyon!
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        10 kiloya ulaşması bekleniyordu! 6,5 kiloyken karaciğer nakliyle hayata tutundu
        10 kiloya ulaşması bekleniyordu! 6,5 kiloyken karaciğer nakliyle hayata tutundu
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Mitte'yi andılar
        Mitte'yi andılar

        Benzer Haberler

        Tonlarcası koparılıp yere atılıyordu; turşusu yapılıp tüketime sunuldu
        Tonlarcası koparılıp yere atılıyordu; turşusu yapılıp tüketime sunuldu
        Bursa'da otomobil çöp konteynerine çarpıp takla attı: 1 yaralı
        Bursa'da otomobil çöp konteynerine çarpıp takla attı: 1 yaralı
        Araç yüklü çekici önce kırmızı ışıkta bekleyen araçlara ve eve çarptı: 1 ya...
        Araç yüklü çekici önce kırmızı ışıkta bekleyen araçlara ve eve çarptı: 1 ya...
        Bursa Valisi Erol Ayyıldız'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Bursa Valisi Erol Ayyıldız'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Bursa'da araç yüklü çekici 2 araca çarptı, 3 kişi yaralandı
        Bursa'da araç yüklü çekici 2 araca çarptı, 3 kişi yaralandı
        Bursa'da çekici dehşeti: Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı
        Bursa'da çekici dehşeti: Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı