Bursa'da kayan kamyonet elektrik direğini devirdi, trafik felç oldu

Kaza, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi Haşim İşcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 16 CVB plakalı kamyonet, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kamyonet, önce orta refüjde bulunan elektrik direğine, ardından seyir halindeki A.Y. yönetimindeki 34 GNP plakalı otomobil ile D.Y. idaresindeki 16 BJP plakalı otomobile çarptı.

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