Atatürk, ölümünün 88. yılında Bursa'da anıldı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla Bursa'da anıldı. Saat 09.05'te kent genelinde sirenlerin çalmasıyla birlikte trafikteki araçlar dururken, yayalar da oldukları yerde saygı duruşuna geçti.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da düzenlenen etkinliklerle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde kent genelinde siren sesleri yükseldi. Sirenlerin çalmasıyla birlikte cadde ve sokaklarda hareketlilik bir anda durdu. Trafikte seyreden sürücüler araçlarını durdurarak saygı duruşuna geçerken, yoldan geçen vatandaşlar da oldukları yerde bekledi.

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Bursa'nın işlek cadde ve kavşaklarında yaşanan o anlarda araçların durmasıyla trafikte uzun kuyruklar oluştu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katılırken, bazı vatandaşların da kaldırımlarda bekleyerek Atatürk'ü andığı görüldü. Kentte günlük yaşamın birkaç dakikalığına durduğu anlar, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.