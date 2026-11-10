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        Bursa'da saat 09.05'te hayat durdu; Ata'ya saygı dron kamerasında

        TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde Bursa'da hayat durdu. Yollardaki Bursalıların, saat 09.05'i gösterdiğinde otomobillerini durdurup, aşağı inerek saygı duruşunda bulunduğu anlar, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Bursa'da saat 09.05'te hayat durdu; Ata'ya saygı dron kamerasında

        TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde Bursa'da hayat durdu. Yollardaki Bursalıların, saat 09.05'i gösterdiğinde otomobillerini durdurup, aşağı inerek saygı duruşunda bulunduğu anlar, dronla görüntülendi.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümü olan 10 Kasım'da Türkiye'nin dört bir yanında anılıyor. Atatürk'ün yaşamını yitirdiği saat olan 09.05'te Bursa'da bayraklar yarıya indirilerek, sirenler çaldı. Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde akan trafikte araçlarını durdurup aşağı inerek saygı duruşunda bulunan vatandaşlar, dronla havadan görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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