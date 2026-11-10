Bursa'da saat 09.05'te hayat durdu; Ata'ya saygı dron kamerasında

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümü olan 10 Kasım'da Türkiye'nin dört bir yanında anılıyor. Atatürk'ün yaşamını yitirdiği saat olan 09.05'te Bursa'da bayraklar yarıya indirilerek, sirenler çaldı. Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde akan trafikte araçlarını durdurup aşağı inerek saygı duruşunda bulunan vatandaşlar, dronla havadan görüntülendi.

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