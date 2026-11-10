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        Başkan Vekili Biba: "Yenişehir'de doğalgaz olmayan mahalle kalmayacak"

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yenişehir'de muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda "Doğalgaz olmayan mahalle kalmayacak" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Başkan Vekili Biba: "Yenişehir'de doğalgaz olmayan mahalle kalmayacak"

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yenişehir'de muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda "Doğalgaz olmayan mahalle kalmayacak" ifadelerini kullandı.

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, ilçe ziyaretleri kapsamında Yenişehir'de bir dizi programa katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Bursa Valiliği himayesinde Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda restorasyonu tamamlanan Şemaki Evi Müzesi'nin açılış töreninde Başkan Vekili Biba'nın yanı sıra Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz ve Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de yer aldı.

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        Muhtarlarla istişare toplantısı

        Başkan Vekili Şahin Biba, açılış töreninin ardından Sinanpaşa Külliyesi'nde 71 mahalle muhtarının katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda ayrıca ilçe Belediye Başkanı Ercan Özel, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Cem Kürşad Hasanoğlu ve İsmail Güler, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri, Yenişehir Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Yüksel ve belediye bürokratları da yer aldı.

        Her mahalleye eşit hizmet vurgusu

        Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa genelinde ihtiyaç ve taleplerin kapsamlı saha taramalarıyla tespit edildiği ve bu süreçte muhtarların önemli rol oynadığını belirten Başkan Vekili Şahin Biba, "Göreve geldiğimizden bu yana biz bu süreçleri siz kıymetli muhtarlarımızla istişare ile yürütmeye önem verdik. Çünkü sizler mahallede vatandaşla ilk teması kuran kişilersiniz. Bizim mahallelerdeki en önemli ekip arkadaşımızsınız. Özellikle ifade etmek istiyorum, bizim hizmet anlayışımızda hiçbir ilçe diğer ilçeden daha değerli değildir. Bizim için bütün ilçelerin kıymeti eşittir" şeklinde konuştu.

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        "Birlikte el birliğiyle hizmet edeceğiz"

        Muhtarlar tarafından iletilen taleplerin tamamının yakından takip edildiğini ve etkin kaynak yönetimiyle hızlı çözüm üretme gayretinde olduklarını vurgulayan Başkan Vekili Biba, Yenişehir hakkında özel değerlendirmelerde bulundu: "Yenişehir, Osmanlı'nın ilk başkenti. Ecdadımızın bir emaneti. Daha fazla önem ve hizmet verilmesi gerekiyor. Sizlerle birlikte el birliğiyle hizmet edeceğiz. Bu noktada sizlerin ilettiği bilgi ve fikirlere önem veriyoruz."

        Kırsal mahallelere doğalgaz ulaşacak

        Yenişehir'in kırsal mahallelerinin doğalgaz talebi hakkında yeni gelişmeleri duyuran Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, "Doğalgaz dağıtım firmalarıyla bir araya gelerek sıkıntıları ele aldık. Genişleme alanlarıyla ilgili Ankara'dan gerekli onaylar alındı. Bu kapsamda yapılan planlama doğrultusunda bazı mahallelerimize bu yıl, bazılarına önümüzdeki yıl doğalgaz ulaştırılması hedefleniyor. Yenişehir'de 2031 yılına kadar doğalgazı olmayan mahallemiz kalmayacak" dedi.

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        Özel ve muhtarlardan Biba'ya teşekkür

        Toplantıda söz alan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "İlçemize gösterdiği yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Biba'ya teşekkür ediyorum" dedi. Taleplerin cevaplanması ve hızlı dönüş yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, Başkan Vekili Şahin Biba'ya ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

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