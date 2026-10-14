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        Basketbol: BKT Avrupa Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2026 - 19:24 Güncelleme:
        Basketbol: BKT Avrupa Kupası

        Salon: TOFAŞ

        Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Robert Vyklicky (Çekya), Dragan Porobic (Bosna Hersek)

        TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 15, Carter 2, Jones 17, Reynolds 10, Brown 9, Sadık Kabaca 8, Mcneace 3, Nutall 20, Thurman 6, Efe Postel

        Buducnost VOLI: Smith 11, Magee 11, Boutsiele 9, Kovliar 3, Bouteille 14, Shayok, Hadzibegovic 4, Ferrell 18, Jovanovic 15, Dordevic

        1. Periyot: 22-25

        Devre: 52-44

        3. Periyot: 71-64

        BURSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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