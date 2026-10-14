Basketbol: BKT Avrupa Kupası
Giriş: 14.10.2026 - 19:24 Güncelleme:
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Robert Vyklicky (Çekya), Dragan Porobic (Bosna Hersek)
TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 15, Carter 2, Jones 17, Reynolds 10, Brown 9, Sadık Kabaca 8, Mcneace 3, Nutall 20, Thurman 6, Efe Postel
Buducnost VOLI: Smith 11, Magee 11, Boutsiele 9, Kovliar 3, Bouteille 14, Shayok, Hadzibegovic 4, Ferrell 18, Jovanovic 15, Dordevic
1. Periyot: 22-25
Devre: 52-44
3. Periyot: 71-64
BURSA
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ