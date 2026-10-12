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        Milli Türk Talebe Birliği Bursa İl Başkanlığının yeni hizmet binası açıldı

        Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Bursa İl Başkanlığının yeni hizmet binası törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 18:05 Güncelleme:
        Milli Türk Talebe Birliği Bursa İl Başkanlığının yeni hizmet binası açıldı

        Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Bursa İl Başkanlığının yeni hizmet binası törenle açıldı.

        Kayhan Mahallesi'ndeki binanın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 110 yıllık geçmişe sahip birliğin, gençliğe hizmet noktasında emeğinin olduğunu ifade etti.

        Gençliğin, gelecek olduğunu dile getiren Kahraman, gençlik ne kadar güçlüyse ülkenin de o kadar güçlü olacağını söyledi.

        Kahraman, Milli Türk Talebe Birliğinin iki darbeyi önleyen, Türkiye'deki siyasete yön veren, gönül coğrafyasındaki bütünlüğü ve birliği sağlamada gayret sarf eden bir teşkilat olduğunu dile getirerek, "Uzun müddet sağlam fikriyatta, hak fikriyatta olan insanlar dağınık haldeydiler. Onları bir çatı altında toplayan Milli Türk Talebe Birliğidir. Türkiye dağınıklıktan kurtulup hak ettiği birlikteliğe kavuştuysa​​​​​​​ Milli Türk Talebe Birliğinin bunda büyük emeği vardır." ifadesini kullandı.

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        Gençlere seslenen Kahraman, şunları kaydetti:

        "Siz Asım'ın nesli, Osmanlı'nın neslisiniz. Biz Tuna'nın serin kıyılarında abdestini alıp Afrika'nın kızıl çöllerinde namaz kılan bir neslin ahfadıyız. Biz büyük bir milletin ahfadıyız ve dünyaya hükmetmişiz. 3 kıtaya, 7 denize hükmetmişiz. Biz, 19 milyon 200 bin yani 20 milyon kilometrekareye hükmetmişiz. Biz büyük bir devletiz. Bunun idraki içinde olacağız. Modalara uymayacağız ve kendi tarihimizi asla unutmayacağız."

        - "Önemli bir buluşma merkezi olacaktır"

        Bursa Valisi Erol Ayyıldız da Milli Türk Talebe Birliğinin, geçmişten bugüne gençlerin fikir, kültür ve medeniyet dünyasına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

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        Ayyıldız, gençlerin milli şuur ve ahlaki değerlerle yetiştirilmesinin birliğin temel hedefleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "İnanıyorum ki bu yeni hizmet binası gençlerimizin okuyacağı, araştıracağı, fikir üreteceği ve kendilerini geliştireceği önemli bir buluşma merkezi olacaktır. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmanın yolu bilgili, öz güvenli, ahlaklı, milli ve manevi değerlerine bağlı, dünyayı doğru okuyabilen bir gençlik yetiştirmekten de geçmektedir aynı zamanda. Bu vesileyle Milli Türk Talebe Birliğine bugüne kadar emek veren başta sayın başkanımız olmak üzere herkese müteşekkiriz."

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        Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ise Milli Türk Talebe Birliğinin bir asrı aşan geçmişiyle ülkenin önemli gençlik hareketlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Bu çatı altında nice fikir insanı, akademisyen, devlet adamı ve siyasetçi yetiştirmiştir. Bugün geriye dönüp baktığımızda gençlik yıllarında edinilen birikimin, kurulan dostlukların ve üstlenilen sorumlulukların insan hayatında ne kadar derin izler bıraktığını hep birlikte görüyoruz." diye konuştu.

        Biba, belediye olarak açılışı yapılan birliğin hizmet binasına katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.

        Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Tahsin Başarı da birliğin, maziden aldığı kuvvetle atiye yürüyen büyük bir davanın adı olduğunu ifade etti.

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        Böylesine tarihi bir mekanda hizmet verecek olmanın sorumluluğunu da heyecanını da yüreklerinde taşıdıklarını belirten Başarı, "Bu çatı altında artık gençlerimiz bir araya gelecek, fikirler konuşulacak, kitaplar okunacak, dostluklar kurulacak, projeler üretilecek. Bu kapıdan giren her gencimizin gönlünde memleket sevdasının, zihninde fikir mücadelesinin, hayatında hizmet idealinin yaşaması için gayret göstereceğiz." dedi.

        AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile Milli Türk Talebe Birliği Bursa İl Başkanı Cemal Yavuz Özdemir'in de konuşma yaptığı programa, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Özer Matlı, siyasi partilerin temsilcileri, milletvekilleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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