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        Bursa'da devrilen kamyonette sıkışan sürücü kurtarıldı

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde devrilen kamyonette sıkışan sürücü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 20:27 Güncelleme:
        Bursa'da devrilen kamyonette sıkışan sürücü kurtarıldı

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde devrilen kamyonette sıkışan sürücü tedavi altına alındı.

        Yenişehir Yolören yolunda seyreden Şuut Y. (31) idaresindeki 16 BTD 002 plakalı kamyonet, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi.

        Devrilen araçta sıkışan sürücü, itfaiye erlerin müdahalesiyle kurtarıldı.

        İlk tedavisi yapılan Şuut Y. (31), ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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