BBDSO üç solisti aynı sahnede konuk etti

Gecenin sonunda solistler, şef ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Gecede Beethoven'ın "Üçlü Konçerto Op. 56" ve Brahms'ın "Senfoni No. 3 Op. 90" eserleri orkestra ve solistler eşliğinde seslendirdi.

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