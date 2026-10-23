BBDSO üç solisti aynı sahnede konuk etti
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) bu hafta düzenlendiği konserde kemanda Gökçe Özler, piyanoda Aylin Çakıcı Uzar, viyolonselde İdil Onaran Sulaoğlu aynı sahneyi paylaştı.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) bu hafta düzenlendiği konserde kemanda Gökçe Özler, piyanoda Aylin Çakıcı Uzar, viyolonselde İdil Onaran Sulaoğlu aynı sahneyi paylaştı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri şef Oğuzhan Balcı yönetti.
Gecede Beethoven'ın "Üçlü Konçerto Op. 56" ve Brahms'ın "Senfoni No. 3 Op. 90" eserleri orkestra ve solistler eşliğinde seslendirdi.
Gecenin sonunda solistler, şef ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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