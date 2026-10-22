BTSO Başkanı Matlı'dan Bakan Kacır'a Bursaspor atkısı
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Özer Matlı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a Bursaspor atkısı hediye etti.
Giriş: 22.10.2026 - 22:24 Güncelleme:
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Özer Matlı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a Bursaspor atkısı hediye etti.
BTSO Başkanı Özer Matlı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Matlı, Bakan Kacır’a Bursa’nın köklü spor kulüplerinden Bursaspor’un atkısını takdim etti.
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