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        BTSO Başkanı Matlı'dan Bakan Kacır'a Bursaspor atkısı

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Özer Matlı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a Bursaspor atkısı hediye etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 22:24 Güncelleme:
        BTSO Başkanı Matlı'dan Bakan Kacır'a Bursaspor atkısı

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Özer Matlı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a Bursaspor atkısı hediye etti.

        BTSO Başkanı Özer Matlı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Matlı, Bakan Kacır’a Bursa’nın köklü spor kulüplerinden Bursaspor’un atkısını takdim etti.

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