Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) işletmesinden yapılan duyuruda, bugün yapılması planlanan 14 seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklama iptal edilen seferler ve saatleri şöyle: "Saat 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), 15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 17.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 19.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)."

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.