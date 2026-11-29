BURSA'nın Gürsu ilçesinde boşanma davası açtıktan sonra iki yıldır ayrı yaşadığı eşi Taksim Yeşilyurt (40) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Filiz Yeşilyurt'un (34), memleketinde 16 yıl önce severek evlendiği öğrenildi. Anaokuluna giden 5 yaşındaki kızlarını almaya gittiği okul önünde katledilen 4 çocuk annesi Filiz Yeşilyurt'un babası Yasin Yeşilyurt, "Yaşananları torunlarımıza anlatmakta zorlanıyoruz" dedi.

Olay, 26 Kasım'da saat 12.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Fatih Caddesi Atatürk İlkokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre; 5 yaşındaki kızını anaokulundan almak için gelen Filiz Yeşilyurt, boşanma aşamasındaki eşi Taksim Yeşilyurt’un silahlı saldırısına uğradı. Kulak ve omzuna isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığılan kadın ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, birkaç sokak ileride aynı silah ile göğsüne ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Filiz Yeşilyurt, ambulansla kaldırıldığı Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'nde, Taksim Yeşilyurt da kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

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FABRİKADA GECE VARDİYASINDA ÇALIŞIYORDU

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan 4 çocuk annesi Filiz Yeşilyurt, dün Erzurum'un Şenkaya ilçesi Sarıyar Mahallesi'nde toprağa verildi. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı baba Yasin Yeşilyurt, kızının uzaktan akrabaları olan Taksim Yeşilyurt ile 16 yıl önce severek evlendikten sonra çalışmak için gittikleri Bursa'nın Gürsu ilçesine yerleştiklerini söyledi. Yasin Yeşilyurt, "Evliliklerinden 4 çocukları dünyaya geldi. Kızım bir fabrikada gece vardiyasında çalışıyordu. Aralarında yaşanan geçimsizlik sonucu boşanma davası açıp, ayrı yaşamaya başladılar. Ben de eşimle birlikte, kış aylarında Gürsu'ya gelip, kızımın yanında kalıyordum" dedi.

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'ANNE ÇAY DEMLE GELİNCE İÇERİZ' DEMİŞ

Olay günü kızının gece vardiyasından çıkıp eve geldikten sonra anasınıfına giden 5 yaşındaki torununu almaya gittiğini söyleyen Yasin Yeşilyurt, "Filiz evden ayrılırken, 'Anne işte çok yoruldum. Çay demle gelince içeriz. Ben daha sonra yatacağım' dedi. Sonra da evden ayrıldı. Kendisini takip eden Taksim Yeşilyurt, kızımı okul önünde beklerken öldürdü. Acı haberi duyunca inanamadık. Yaşananları torunlarımıza anlatmakta zorlanıyoruz" diye konuştu.