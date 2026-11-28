Bursa Büyükşehir Belediyesi, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu, Bursa Kent Konseyi ve Uluyama Türk-Japon Kültür Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Bursa Japon Günleri" etkinliği başladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk bağlarının kültür ve sanat aracılığıyla güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinliğin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, coğrafi olarak binlerce kilometre uzakta olan ancak çok güçlü ilişkilere sahip iki ülkenin kültürel buluşmasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Toplumların birbirini daha yakından tanımasının önemine değinen Biba, "Özellikle kültür ve sanat, bu anlamda çok güçlü bir ortak dil oluşturuyor. Japon kültüründe doğaya duyulan saygıyı, sadeliğe verilen önemi, sabır ve emekle şekillenen sanat anlayışını son derece kıymetli buluyorum." dedi.

REKLAM

Türk medeniyetinde emeğin, estetiğin ve zarafetin ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Biba, şöyle devam etti:

"Bursa'nın asırlardır yaşattığı geleneksel el sanatlarında, mimarisinde ve gündelik yaşam kültüründe bu anlayışın izlerini görmek, mümkündür. Dolayısıyla birbirimizden öğreneceğimiz, birbirimize katacağımız çok şey olduğuna inanıyorum. Bursa Japon Günleri, halklarımız arasındaki dostluğun pekişmesine ve yeni iş birliklerinin gelişmesine vesile olsun."

- İki gün sürecek

Japonya İstanbul Başkonsolosu Ryoji Iwama da 1993 yılından bu yana Uluyama Türk-Japon Kültür Derneği tarafından düzenlenen programın Türkiye ile Japonya arasında uzun bir geçmişe dayanan önemli kültürel etkinliklerden olduğunu aktardı.

REKLAM

Etkinlikle Türkiye ile Japonya arasındaki bağların daha da derinleşeceğini anlatan Iwama, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkileri geliştirmeyi, gönül bağını artırmayı ve daha ileriye taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast da iki millet arasında çok sayıda yaşatılması gereken ortak değer olduğunu dile getirdi.

Uluyama Türk-Japon Kültür Derneği Genel Sekreteri Gonca Hande Şahin, etkinlikle Türk-Japon dostluğunu güçlendirmeyi ve gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

Konuşmalarının ardından Suetomi Koto Topluluğu, geleneksel Japon müziğini Türk müziğinden eserlerle harmanladığı seçkisini sanatseverlerle buluşturdu.

REKLAM

Ardından Aikido Bursa tarafından gerçekleştirilen gösterilerle Japon savaş sanatları tanıtılırken, fuaye alanında açılan origami sergisi ve düzenlenen atölye çalışmalarıyla katılımcılar Japon kağıt katlama sanatını yakından tanıma fırsatı buldu.

İki gün boyunca devam edecek Bursa Japon Günleri kapsamında geleneksel Japon müziğinden origami sanatına, çay seremonisinden Japon sinemasına kadar birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Törene, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Birkan, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.