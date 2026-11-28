Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Ebruyı Bursa’ kitap tanıtımı ve ebru sanatı sergisi, Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde Bursalılarla buluştu. Şehrin tarihi yapılarının ebru sanatıyla yorumlandığı 25 eserden oluşan sergi, 4 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi mirasını sanatsal etkinlikler aracılığıyla gün yüzüne çıkardığı etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde ‘Ebru’yı Bursa’ kitap tanıtımı ve ebru sanatı eserlerinin bulunduğu sergi açılışı gerçekleştirildi. Açılışa AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Kamil Özer, Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast, kurum yöneticileri ve sanatseverler katıldı.

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25 eser 4 Aralık’a kadar ziyarete açık

Ebru sanatçısı Emine Elmas’ın Bursa’nın simge yapılarını ebru sanatının akkase tekniğiyle buluşturduğu eserler, şehrin mimari zenginliğini estetik bakış açısıyla gözler önüne seriyor. Tarihi, sanatı ve mimariyi bir araya getiren proje kapsamında hazırlanan kitap da Bursa’nın kültürel kimliğini merkeze alarak, ebru sanatının tanıtılması ve yaşatılmasına katkı sunuyor. Proje kapsamında hazırlanan 25 eserin yer aldığı sergi, 4 Aralık Cuma gününe kadar Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.