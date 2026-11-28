Kaza, İnegöl’ün kırsal İsaören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa A. (58) yönetimindeki 16 AUB 869 plakalı motosiklet ile Mutlu B. yönetimindeki 16 KBB 39 plakalı traktör henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.