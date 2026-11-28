Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalar kapsamında, "İş yerinde silahla yağma", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "Parada sahtecilik" ve "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve adli para cezası bulunan M.K. isimli şahıs yakalandı.

Ekiplerin çalışmaları kapsamında ayrıca hakkında 2 ayrı arama kaydı bulunan ve toplam 13 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y. de gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.