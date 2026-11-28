Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi 7. Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. 27 adayın yarıştığı seçimde Defne İnanç yeni başkan oldu.

Nilüfer Kent Konseyi (NKK) Çocuk Meclisi 7. Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Seçime Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Arzu Tan ve çocuklar katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz genel kurulda yaptığı konuşmada, dünyayı daha güzel hale getirmenin el birliği ile çalışmayı gerektirdiğini dile getirdi. Çocuk meclisinde de faydalı projeler yapmayı umduklarını anlatan Karagöz, çocuklara seslenerek; "Sizlere güveniyorum" dedi.

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NKK Başkanı Mustafa Berkay Aydın ise, "Burada olmanız, bize güç katıyor. Kent Konseyi’nde birlikte karar verelim istiyoruz. Çocuk meclisini gelecek için bir antrenman sahası olarak düşünün. Geleceğe hazırlanıyorsunuz. Demokrasiyi beraber öğreniyoruz. Daha güzel bir ülkeye, daha güzel hayaller için biz de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

NKK Genel Sekreteri Arzu Tan da, çocukların söz sahibi olduğu kentin herkes için daha iyi bir yer olduğunu söyledi. Çocuk meclisinin kuruluşunda emeği geçen herkese teşekkür eden Tan, "Çocuklar; bu yolculukta özgürce düşünmeyi, birlikte üretmeyi, soru sormayı ve haklarınız için söz söylemekten hiç vazgeçmemenizi diliyorum. İyi ki varsınız" dedi.

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Konuşmaların ardından başkanlık seçimine geçildi. Çocuklar, adaylık yarışına yoğun ilgi gösterdi. Başkan olmak isteyen 27 aday vaatlerini anlattı. Seçimde en çok oyu alan Defne İnanç yeni başkan oldu. Başkan yardımcısı Burak Yıldız oldu