Bursa'da evinden tüfekle ateş açan şüpheli tutuklandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde evinden tüfekle ateş açan şüpheli, adresinde uyuşturucu ve ruhsatsız silahların ele geçirilmesinin ardından tutuklandı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde evinden tüfekle ateş açan şüpheli, adresinde uyuşturucu ve ruhsatsız silahların ele geçirilmesinin ardından tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri, devriye görevi sırasında silah sesleri duymaları üzerine bölgede çalışma başlattı.
Ekipler, G.P'nin ikametinden tüfekle ateş açtığını tespit etti.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 550 gram esrar, 2 ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.P, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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