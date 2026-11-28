Olay, merkez Nilifer ilçesi Çevre Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin bagajına yerleştirdiği uzun profil demirini camdan dışarı çıkaran sürücü, bu şekilde otoyolda ilerledi. İlginç ve tehlikeli taşıma yöntemi, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.