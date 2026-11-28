Kırmızı ışıkta geçen kamyon tıra çarptı
BursaKaracabey yolu üzerinde kırmızı ışık ihlali yapan kamyon, hareket halindeki tıra çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, facianın eşiğinden dönüldü.
BursaKaracabey yolu üzerinde kırmızı ışık ihlali yapan kamyon, hareket halindeki tıra çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, facianın eşiğinden dönüldü.
Kaza, BursaKaracabey yolu üzerindeki Uluabat mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikadan çıkış yapan tır, trafik ışıklarında yeşil ışığın yanmasıyla hareket etti. Bu sırada Bursa istikametinden gelen ve kırmızı ışıkta durmayarak yoluna devam eden kamyon, tıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, tır sürücüsünün tehlikeyi son anda fark ederek önlem alması bir faciayı önledi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.
Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.
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