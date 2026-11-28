Bursa'da silahla ateş açan şüphelinin evine operasyon
BURSA'da tüfekle ateş açan şüpheli, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.
BURSA’da tüfekle ateş açan şüpheli, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.
Merkez Yıldırım ilçesinde devriye görevi yürüten polis ekipleri, duyulan silah sesleri üzerine G.P.’nin ikametine operasyon düzenledi. Ekipler, evinden tüfekle ateş açtığı belirlenen G.P.’yi gözaltına aldı. Operasyonda, 550 gram esrar, 2 ruhsatsız tüfek, 1 adet 9.19 mm çapında ruhsatsız tabanca, şarjöre basılı vaziyette 6 dolu kartuş ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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