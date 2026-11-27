Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Cuma programı kapsamında Yenikaraman Mahallesi'ni ziyaret etti. Cuma namazının ardından vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunan Başkan Aydın, esnafla da bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Halkla iç içe, katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda saha ziyaretlerini sürdüren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu hafta cuma namazını Yenikaraman Mahallesi'nde bulunan Baysal Camii'nde kıldı. Başkan Aydın'a programda Yeni Parti Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Yenikaraman Mahalle Muhtarı Seyfi Yurtaçan ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. Namazın ardından cami önünde vatandaşlarla selamlaşarak hayırlı cumalar dileklerini ileten Başkan Aydın, aynı zamanda sıcak çorba ikramında bulundu.

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Cuma programının ardından mahalledeki iş yerlerini ziyaret eden Başkan Aydın, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Bölgenin ihtiyaçlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunan Başkan Aydın, mahalle sakinlerinin beklentilerini de yerinde dinledi. Vatandaşlarla kurulan doğrudan iletişimin yerel yönetim anlayışındaki önemine dikkat çeken Aydın, Osmangazi'nin her mahallesinde ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yürütmeye önem verdiklerini ifade etti.