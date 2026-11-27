Yenişehir’in kent merkezine modern bir görünüm kazandıracak ve şehir içi trafiğini rahatlatacak Heykel Meydanı ve Kavşak Projesi’nde sona gelindi.

Bursa Büyükşehir ve Yenişehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen Heykel Meydanı ve Kavşak Projesi kapsamında, trafiğe kapatılan bölgede gün boyunca sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Gece geç saatlere kadar devam eden çalışmaları yerinde takip eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, projenin son aşamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meydanın daha ferah bir görünüme kavuşmasını ve şehir merkezindeki ulaşımın rahatlamasını hedeflediklerini belirten Başkan Ercan Özel, "Bu meydanı yenilerken istedik ki 50 yıldır hep aynı hâliyle bildiğimiz ilçemizin çehresini bir nebze olsun değiştirelim, meydanımızı daha ferah bir hâle getirelim. Yeni kavşak düzenlemesiyle amacımız şehir merkezindeki trafiği de rahatlatmak" dedi.

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Yeni kavşak sisteminin sağlıklı işlemesi için sürücülere de önemli görevler düştüğünü ifade eden Özel, trafik işaretlerine ve geçiş önceliğine uyulmasıyla ulaşımın daha düzenli ve akıcı hâle geleceğini vurguladı.

Başkan Ercan Özel, asfalt serimi ve yol çizgilerinin ardından peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmalarının gerçekleştirileceğini kaydetti. Başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba olmak üzere, gece gündüz sahada görev yapan Bursa Büyükşehir ve Yenişehir Belediyesi ekipleri ile çalışmalar süresince sabır gösteren ilçe halkına teşekkür eden Başkan Ercan Özel, yenilenen Heykel Meydanı ve Kavşak Projesi’nin Yenişehir’e hayırlı olmasını diledi.