Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz, Kuzey Çevre Yolu ikinci otoyol projemizi bitirdik diyebilirim. Onunla ilgili yine bir ÇED sürecini devam ettiriyoruz." dedi.

Uraloğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihi Belediye Binası'ndaki İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, kentte devam eden işler ve ileriye yönelik işlerle ilgili istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Bursa'da yüksek hızlı tren testlerinin günler önce başladığını, bu sene sonunda bu hizmeti başlatma hedefi koyduklarını hatırlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu hedef, moral, motivasyon ve işlerin hızlandırılması için de kıymetliydi. Testlere, günler öncesinden başlayabildik. Bu, bizim için kıymetli. Hizmete alma noktasında önümüzdeki senenin ilk aylarını, ilk yarısını görmüş olacağız. Hep beraber Yenişehir Havalimanı'ndaki istasyonumuzdan heyetimizle yüksek hızlı trene bindik ve testin belli bir bölümüne bütün heyetle eşlik ettik. 50 kilometreden başlayıp 130 kilometrelere kadar gelinmiş olan bir test süreci var. Bugün 140 kilometreyi de biraz geçmiş olduk. Bu, aşama aşama, kademe kademe her test, olumlu sonuç aldıkça 250'ye kadar çıkacak. Bunu biz, önümüzdeki senenin ilk yarısına, ilk yarısının sonuna kalmadan hizmete alarak, inşallah Bursa'mızı 15. yüksek hızlı trenle tanışan il olarak tarihe not düşmüş olacağız."

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Uraloğlu, Şehir Hastanesi metrosunun da denemesini yaptıklarını anımsatarak, "İkisini inşallah eş zamanlı olarak hizmete almış olacağız. Bu şekilde hem İstanbul hem de Ankara 2 saat 15 dakikaya inmiş olacak." diye konuştu.

"Bütün Türkiye'ye, dünyaya ulaşacak bir hızlı trenden bahsediyoruz." diyen Uraloğlu, birazcık daha zorlayıp hayal kurulduğunda bir ucu Kalkınma Yolu'na kadar gidecek bir hattan bahsettiğini ifade etti.

- "Kuzey Çevre Yolu ikinci otoyol projemizi bitirdik diyebilirim"

Yapılırken "Bu otoyola, çevre yoluna bu kadar gerek var mı?" diye eleştirilerin olduğunu belirten Uraloğlu, "Orada ortalama günlük yüz binlerin üzerinde bir trafikten bahsediyoruz. Biz, Kuzey Çevre Yolu ikinci otoyol projemizi bitirdik diyebilirim. Onunla ilgili yine bir ÇED sürecini devam ettiriyoruz. Yapım modeli noktasında da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile konuşuyoruz. Önümüzdeki sene artık oranın yapımına hangi modelle başlayabiliriz, bunu konuşuyor olacağız." ifadesini kullandı.

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Uraloğlu, belediye başkanlarıyla ilçelerin geçişlerinin, bağlantılarının yapılması noktasında toplantıda görüştüklerini aktardı.

Bursa'da doğu-batı yönündeki raylı sistem hattının kuzey-güney yönünde ve çapraz bağlantılarla desteklenmesi gerektiğine dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız, üç ana güzergah üzerinde önemli çalışmaları yaptı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile. Bunları da belli bir öncelik sırasına göre artık uygulamaya geçelim noktasında bir karar aldık. Önümüzdeki süreçte bunları peyderpey hayata geçirmiş olacağız. Biz mahalli yönetimlerle, belediyelerle eş güdüm halinde çalıştığımızda ortaya güzel işler çıkarıyoruz. Bursa'da geçmişte yaptığımız güzel işler var. Bundan sonra da inşallah Bursa'ya hep beraber güzel işler yapmaya devam edeceğiz."