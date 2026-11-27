Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü tarafından Demetevler Mahallesi, Barış Parkı mevkiinde araç köprüsü imalatı gerçekleştirilecek. Çalışmalar kapsamında 30 Kasım29 Aralık tarihleri arasında bölgede zemin kazı ve düzenleme işlemleri yapılacak. Çalışmalar nedeniyle Barış Parkı önünde bulunan Demetevler Caddesi'ne bağlanan 119. Sokak ile İsmetiye Caddesi arasındaki bölüm araç trafiğine kapatılacak. Söz konusu güzergâhı kullanacak sürücüler, Demetevler Caddesi 119. Sokak ve İsmetiye Caddesi üzerinden Ankara Yolu Caddesi'ne yönlendirilecek.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde araç köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle Demetevler Caddesi’nin bir bölümü yaklaşık bir ay boyunca araç trafiğine kapatılacak.

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