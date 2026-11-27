ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmaneli-Bursa Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının test süreçleri ve sertifikasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2027 yılının ilk yarısında seferlere başlamasının hedeflendiğini belirterek, “Bursa’mızdan Ankara’ya ve İstanbul’a seyahat süresi yaklaşık 2 saat 15 dakikaya düşecek" dedi. Bakan Uraloğlu, Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı’nın da 2027 yılının ilk yarısında hizmete sunulmasının planlandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'nın Yenişehir İlçesi'nde, Bursa’da Osmaneli-Bursa Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı’nın test sürüşleri programına katıldı. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, Bursa’nın ulaşım altyapısına önemli yatırımlar kazandırdıklarını söyledi. “Tarihi, sanayisi, ticareti, tarımı ve turizmiyle ülkemizin en önemli şehirlerinden biri olan Bursa’mızın bu potansiyelini daha da ileriye taşımak için ulaşım altyapısına önemli yatırımlar kazandırıyoruz" diyen Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

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“2002 yılında 10 bin 948 kilometre olan demir yolu ağımızı 14 bin 272 kilometreye çıkardık. Sıfırdan inşa ettiğimiz hızlı tren ağımızı 2 bin 604 kilometreye ulaştırdık. Ankara’dan Eskişehir’e, Konya’dan İstanbul’a, Sivas’tan Karaman’a kadar birçok şehrimizi yüksek hızlı tren konforuyla buluşturduk. Çok yakında bu yolculuğa Bursa’mızı da ekliyoruz. Osmaneli-Bursa hattımızın hizmete alınmasıyla hızlı trenle doğrudan ulaşılabilen il sayımız 14’ten 15’e çıkacak. Böylece ticareti ve üretim gücüyle ülkemizin lokomotif şehirlerinden Bursa’mız, hızlı trenin sağladığı hız ve konforun yanı sıra yeni ulaşım ve ticaret imkanlarına da kavuşacak."

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106 KİLOMETRELİK KESİMDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Konuşmasında, Osmaneli-Bursa hattının 106 kilometrelik kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Uraloğlu, “Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu, Bursa Gar, TEKNOSAB, Karacabey ve Dağkadı olmak üzere 8 yeni istasyon inşa ediyor, mevcut Kuşcenneti İstasyonu’yla birlikte 9 istasyonla hizmet verecek bir hat oluşturuyoruz. Osmaneli-Bursa arasındaki 106 kilometrelik kesimde 21 ana tünel, 13 kaçış tüneli, 12 viyadük, 13 demir yolu köprüsü, 56 altgeçit, 25 üstgeçit, 123 menfez ve çok sayıda diğer sanat yapılarıyla birlikte 369 sanat yapısının tamamını bitirdik. Hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık ve test süreçlerini başlattık. Bursa-Bandırma kesiminde ise yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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‘YILLIK 29,9 MİLYON YOLCU VE 59,7 MİLYON TON YÜK TAŞIMA KAPASİTESİNE ULAŞACAĞIZ’

Hattın hizmete alınmasıyla şehirlerarası seyahat sürelerinin kısalacağını belirten Bakan Uraloğlu, “Bursa’mızdan Ankara’ya ve İstanbul’a seyahat süresi yaklaşık 2 saat 15 dakikaya düşecek. Bursa-Bilecik 45 dakika, Bursa-Eskişehir 1 saat ve Bursa-Konya arası da 2 saat 50 dakika olacaktır. Hattımızın tamamının işletmeye alınmasıyla yıllık 29,9 milyon yolcu ve 59,7 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşacağız. Bursa’nın sanayi ve üretim gücünü raylar üzerinden limanlarımıza ve dünya pazarlarına bağlayacağız. Bursa-Bandırma kesiminin tamamlanmasıyla birlikte Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi TEKNOSAB ve Karacabey, Kuşcenneti üzerinden Bandırma Limanı’na bağlanacak. Böylece otomotiv, makine ve kimya sanayisi başta olmak üzere bölgemizdeki üreticilerimiz, yüksek hacimli yüklerini demir yoluyla limana ulaştırabilecek" diye konuştu.

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METRO HATTINDA FİZİKİ İLERLEME YÜZDE 87

Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı’nın Bursa’nın şehir içi ulaşımını güçlendireceğini belirten Uraloğlu, “Mevcut Emek-Arabayatağı Metro Hattı’nı Mudanya Bulvarı’nı geçerek önce Yüksek Hızlı Tren Garı’na, ardından Şehir Hastanesi’ne ulaştırıyoruz. Bakanlık olarak üstlendiğimiz 6 kilometre uzunluğundaki Emek-Şehir Hastanesi Metro Hattımızla bu güçlü altyapıyı daha da ileriye taşıyoruz. Toplam 4 istasyondan oluşan hattımızla Bursa’nın şehir içi ulaşımına yeni bir nefes kazandırıyoruz. Demir yolu işleri ve katener imalatlarını tamamladık. Hattımızı enerjilendirerek, metro araçlarıyla test faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Projemizde genel fiziki ilerlemeyi yüzde 87 seviyesine ulaştırdık. İnşallah test ve hazırlık süreçlerini tamamlayarak bu hattımızı da 2027 yılının ilk yarısında hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

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YHT İLE METRO ENTEGRE OLACAK

Uraloğlu, “Mevcut metro hattımızı YHT Gar İstasyonu’yla entegre ederek Bursa’yı hem kendi içinde hem de ülkemizin diğer şehirleriyle raylar üzerinden birbirine bağlıyoruz. Böylece Kestel’den ve Üniversite’den Şehir Hastanesi’ne kadar kesintisiz raylı sistem ulaşımının önünü açıyoruz. Yüksek hızlı trenle Bursa’ya gelen vatandaşlarımız, YHT Gar İstasyonu’ndan metroya aktarma yaparak şehrimizin önemli merkezlerine ve Şehir Hastanesi’ne kolaylıkla ulaşabilecek" diye konuştu.

Açıklamasında, iki projeyi birbirini tamamlayan yatırımlar olarak değerlendiren Uraloğlu, “Bir tarafta Bursa’yı Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin yüksek hızlı tren ağına bağlayan şehirlerarası demir yolu hattımız, diğer tarafta bu hattı şehir içi raylı sistemle bütünleştiren Şehir Hastanesi Metromuz bulunuyor. Bursa’nın ulaşımında yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz" ifadelerini kullandı.

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VARANK, 'ARTIK PROJE NİYATE ERMEK ÜZERE DİYEBİLİRİZ'

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamanın ardından, törene katılan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Milletvekilleri ve protokol ile hızlı trene bindi.

Burada gazetecilere açıklama yapan AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, "Aslında Bursa'yı görmek isteyen vatandaşlarımızın, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın da kavuşmayı arzu ettiği bir projenin test sürüşündeyiz. Tabii dünya küçülüyor ve her şey hızlanıyor. Böyle bir ortamda Bursa'nın hızlı tren projesiyle ana akslara bağlanması; Ankara'ya, Bursa'ya, oradan Konya'ya, Sivas'a hızlı trenle bağlanması şehrimizin hem ekonomisi açısından hem de vatandaşlarımızın konforu ve güvenli seyahati açısından çok kıymetli. Bugün burada ilk test sürüşüne katılmış olduk. Artık proje nihayete ermek üzere, diyebiliriz. İnşallah burada hiçbir aksilik çıkmadan testlerin tamamlanmasıyla birlikte başta Bursalı hemşehrilerimiz olmak üzere vatandaşlarımız Bursa'ya hızlı trenle gelmeye başlayacaklar. Buradan Anadolu'ya, İstanbul'a uzanan bir yolculuğa çıkmaya başlayacaklar. Ben özellikle bu işi en başından beri takip eden bütün arkadaşlarımıza, bu işte emeği olan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kazasız, belasız, hayırlı bir test süreciyle inşallah bu işi neticelendirelim, Bursa'yı hızlı trenle buluşturalım diyoruz" diye konuştu.