Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.Ş. ile "birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. yakalandı.
Gözaltına alınan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
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