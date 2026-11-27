Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.Ş. ile "birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. yakalandı.

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