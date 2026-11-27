Bursa Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Spor Tesisleri bünyesindeki spor salonunu baştan sona yeniledi. Daha önce yalnızca voleybol branşına hizmet veren salon, yapılan düzenlemelerle basketbol ve hentbol branşlarına da uygun hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesi, Bursa genelinde ‘Spor Kenti' kimliğini güçlendirmeye yönelik proje, destek ve yatırımlarına devam ediyor. Şahin Biba başkanlığında hayata geçirilen yeni vizyon doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine sağladığı desteklerden ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesine, yaz ve kış spor okullarından spor tesisi yatırımlarına kadar birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda mevcut spor tesislerini daha modern ve işlevsel hale getiren Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesinde bulunan Fethiye Spor Tesisleri bünyesindeki spor salonunda yürütülen yenileme çalışmalarını da tamamlandı.

REKLAM

Üç farklı branşa hizmet verebilecek

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, spor salonunun 714 metrekarelik zemini Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) onaylı ahşap parke ile kaplandı. Salona katlanabilir şeffaf panyalı basketbol potası ve yeni elektronik skor tabelası kazandırılırken, iç cephe boyaları da yenilendi. Yaklaşık 3,5 milyon liraya mal olan çalışmaların ardından daha önce yalnızca voleybol oynanabilen salon, basketbol ve hentbol branşlarına da hizmet verebilecek çok amaçlı bir tesise dönüştürüldü. Yenilenen spor salonuyla bölgedeki çocuk ve gençlerin farklı spor branşlarıyla buluşmasına imkân sağlanırken, spor müsabakaları da daha nitelikli şartlarda gerçekleştirilecek.

REKLAM

Basketbol müsabakalarının oynanmaya başlandığı tesisten yararlanan sporcular, şehre çok amaçlı salonlar kazandıran Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.