Bursa'da "Derdim bana derman imiş" söyleşisi düzenlendi
Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Hayat, Edebiyat ve Düşünce Buluşmaları" kapsamında Serdar Tuncer ve Dr. Ömer Demirbağ, vatandaşlarla bir araya geldi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Hayat, Edebiyat ve Düşünce Buluşmaları" kapsamında Serdar Tuncer ve Dr. Ömer Demirbağ, vatandaşlarla bir araya geldi.
Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen "İnsana Dair" başlıklı program, "Derdim bana derman imiş" temasıyla düzenlendi.
Söyleşide Tuncer ve Demirbağ, insanın hayat yolculuğu, karşılaştığı zorluklar, dertlerin kişinin kendisini tanıma ve anlamlandırma sürecindeki yeri, gönül dünyası ve hayatın anlamı üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Programda, edebiyat, düşünce ve irfan geleneği çerçevesinde insan ve iç dünyasına ilişkin konular ele alındı.
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