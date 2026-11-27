Bursa'da yem fabrikasında büyük yangın Tahıl kurutma makinesi içindeki tahıllar yanıyor, itfaiye ekipleri 11 araçla müdahale ediyor
Bursa'da bir yem tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Bursa'da bir yem tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, saat 5.30 sularında Karacabey Bandırma karayolu Tavşanlı köyü yakınlarındaki yem tesisinde yangın çıktı. Tahıl kurutma makinesi içinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kısmı merdivenli 11 araç sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, söndürme ve soğutma çalışmasının halen devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri de soruşturma başlattı.
Tesisteki tahılların yandığı öğrenildi.
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