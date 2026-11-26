BBDSO "Öğretmenler Günü" konseri verdi
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla konser verdi.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla konser verdi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, orkestra şefi Alessandro Cedrone yönetti.
Gecede, solistler Görkem Ezgi Yıldırım, Ezgi Karakaya, Erdem Erdoğan ve Tuncay Kurtoğlu'nun yanı sıra Devlet Çoksesli Korosu sahne aldı.
Konserde Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfonisi BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Gecenin sonunda solistler, şef ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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