Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'nde düzenlenen ‘Ortak Sofra Ortak Gelecek' programında vatandaşlar, muhtarlar ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi. Biba, Demirtaş'ın ihtiyaçlarının bundan sonraki süreçte daha yakından takip edileceğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, ilçe ve mahalle ziyaretleri kapsamında Demirtaş Meydanı'nda düzenlenen kahvaltı programında mahalle sakinleriyle buluştu. Programa AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Akın, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşların birinci ağızdan talep ve beklentilerini dile getirdiği buluşmada altyapı, yol, sosyal alanlar, eğitim ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere pek çok konu gündeme geldi.

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Demirtaş'ın gelişimine dikkat çekti

Yedi yıl boyunca kendi iş yerinin de Demirtaş'ta bulunduğunu ve mahallenin gelişimine yakından tanıklık ettiğini belirten Başkan Vekili Biba, geçmişte yapılan imar planlamalarının bugün yaşanan bazı sorunlara neden olduğunu söyledi. Dar sokaklar, yoğun yapılaşma ve altyapı problemlerine değinen Biba, Demirtaş'ın artık Bursa'nın ilçe olabilecek büyüklükteki mahallelerinden biri olduğunu ifade etti.

Çocuklara ve kadınlara yönelik çalışmalar

Mahalle sakinlerinin sosyal alanlara yönelik taleplerini de değerlendiren Biba, çocukların eğitim ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak etüt merkezi ve robotik kodlama alanı oluşturulması için yer arayışına gireceklerini belirtti. Kadınlara yönelik BUSMEK kurslarının düzenlenebileceği dile getiren Biba, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği sosyal alanlar için de çalışma yapılacağını söyledi. Başkan Vekili Biba, muhtarların işaret ettiği yeşil alanın programa alınacağını ve sosyal bir mekân oluşturulmasının değerlendirileceğini ifade etti.

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Cumhuriyet Caddesi'nde düzenleme yapılacak

Demirtaş'ta geçmişte BUSKİ denetimi dışında yapılan kanalizasyon bağlantılarının altyapı sorunlarına yol açtığını belirten Biba, ana caddelerde düzenleme yapılacağını açıkladı. Özellikle mahallenin önemli ulaşım güzergâhlarından Cumhuriyet Caddesi'nin elden geçirilmesine yönelik çalışma yürütüleceğini belirten Biba, "Artık üstüne ilave etmemiz gereken, tamamlamamız gereken, belediye olarak yapmamız gereken çalışmalara sıra geldi" sözleri ile Demirtaş'ın ihtiyaçlarının bundan sonraki süreçte daha yakından takip edileceğini ifade etti.