İnegöl Belediyesi’nin "Drone ile Çevre ve Hava Kirliliği İzleme" ve "Yalın Belediyecilik" projeleriyle 2 ayrı ödüle layık görüldüğü 11. Altın Karınca Ödülleri sahiplerini buldu. Düzenlenen törene İnegöl Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Melih Ateş katılarak ödülleri aldı.

Belediyelerin yenilikçi ve ilham veren projelerini ödüllendiren Altın Karınca Ödülleri 11’inci kez sahiplerini buldu. Yerel yönetimlerde başarılı projeleri teşvik etmek ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen 11. Altın Karınca Ödülleri’nde, İnegöl Belediyesi çevre koruma ve kurumsal yönetim alanlarında hayata geçirdiği "Havadan Denetim: Drone ile Çevre ve Hava Kirliliği İzleme Sistemi" projesi ile "Yalın Belediyecilik" projeleri ile ödül almaya hak kazanmıştı.

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Çarşamba günü İstanbul’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen ödül törenine İnegöl Belediyesi’ni temsilen Başkan Yardımcısı Melih Ateş ile birlikte Temizlik İşleri Müdürü Bilal Aktürk, Strateji Geliştirme Müdürü Mehmed Akif Arslan ve ilgili müdürlüklerin personelleri katıldı. İnegöl Belediyesi’nin çifte ödül aldığı törende afet ve risk yönetiminden kültürsanata, iklim değişikliği ve çevre yönetiminden yapay zekâ ve dijitalleşmeye uzanan 10 kategoride 50 belediyenin 66 projesi ödüllendirildi.

Yerel yönetimlerde başarılı projeleri teşvik etmek ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen 11. Altın Karınca Ödülleri'nin sonuçları açıklandı. İnegöl Belediyesi, çevre koruma ve kurumsal yönetim alanlarında hayata geçirdiği 2 projesiyle ödül almaya hak kazandı. Belediyenin "Havadan Denetim: Drone ile Çevre ve Hava Kirliliği İzleme Sistemi" projesi İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi kategorisinde, "Yalın Belediyecilik" projesi ise Kurumsal Gelişim ve Yönetişim kategorisinde ödüllendirildi.

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Alınan ödüllere ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Havadan Denetim: Drone ile Çevre ve Hava Kirliliği İzleme Sistemi projesi ve Yalın Belediyecilik uygulamalarımızla Altın Karınca Ödüllerinde iki ayrı kategoride kurumumuz onure edildi. Yapılan çalışmaların fark edilerek takdir edilmesi bizleri ve bu alanlarda emek veren mesai arkadaşlarımızı memnun ediyor. Bu vesileyle ben de her iki uygulamada emek ve mesai harcayan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ödül verilen iki konunun da şehrimiz ve İnegöl’ün geleceği adına önemli birer adım olduğunu düşünüyorum" dedi.